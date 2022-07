Cláudia Vieira está de férias com a filha mais velha e já partilhou as primeiras imagens

Cláudia Vieira fez as malas e rumou até ao Funchal com a filha mais velha, Maria, de 11 anos. Nas redes sociais a atriz já partilhou alguns registos fotográficos da viagem.

Numa primeira publicação a intérprete, de 44 anos, referiu: “A chegar a um destino que amo. Sabem onde? Esta viagem é só com a crescida. MaryBoo a bordo!”.

Mais tarde a atriz partilhou imagens da filha e disse: “Caraca, está enorme esta miúda! Assim de repente já parece uma jovem adolescente. Ai coração”.

Recorde-se que Maria é fruto do relacionamento já terminado com Pedro Teixeira. Cláudia Vieira é ainda mãe da pequena Caetana que resultou da atual relação com o empresário João Alves.