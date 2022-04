Cláudia Vieira estreia “O Noivo É Que Sabe” e brilha com três vestidos diferentes

“O Noivo É Que Sabe” estreou-se este domingo à noite da SIC e a anfitriã, Cláudia Vieira, seduziu com três modelos diferentes, que fizeram inveja às noivas.

Ela está de volta. Depois de ter interpretado uma trapezista na novela da SIC “Alma e Coração”, Cláudia Vieira voltou ao pequeno ecrã na estação de Paço de Arcos, com a apresentação do programa de domingo à noite “O Noivo É Que Sabe”.

Este “doc reality” – a SIC recusa-se a ter “reality shows” – estreou-se ontem e mostrou os futuros maridos a organizarem o casamento, nomeadamente o copo de água, o local do enlace e até escolheram o vestido de noiva.

E, por falar na “rainha” do casamento, Cláudia Vieira brilhou com três vestidos, um deles de noiva.

Seguiu-se um vestido mais “simples” para acompanhar os preparativos dos noivos de Santo Estevão, que organizam desportos aquáticos.

Finalmente, Cláudia Vieira usou um vestido vistoso, apropriado para o copo d’água e que deu imediatamente nas vistas.

“Bom dia! Hoje é claro que preciso do vosso feedback em relação à estreia do programa ‘O Noivo é que Sabe’ Divertiram-se? Emocionaram-se? Ficaram curiosos em relação a estes casais? Eu estava muito curiosa e fiquei muito feliz com o resultado final”, referiu a apresentadora na manhã desta segunda-feira no seu perfil de Instagram.