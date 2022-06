Cláudia Vieira faz anos e atores cantam os parabéns nos bastidores

Cláudia Vieira faz 44 anos, esta segunda-feira, 20 de junho, e, nos bastidores da novela “Lua de Mel”, da SIC, os colegas de profissão cantaram-lhe os parabéns.

A intérprete teve uma manhã agitada no local de trabalho com os atores e restantes profissionais a festejaram o 44.º aniversário da atriz. No perfil de Instagram, a artista partilhou o momento.

“Que maravilha! Obrigada, meus queridos”, agradeceu Cláudia Vieira.

Além da atriz, também fazem parte do elenco Oceana Basílio, Carolina Loureiro, Ivo Lucas, Joana Aguiar, Heitor Lourenço, Filipa Nascimento, Jessica Athayde, Sara Norte, Cecília Henriques, entre outros.