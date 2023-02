Cláudia Vieira faz nova viagem com as filhas e deixa desafio aos seguidores

Cláudia Vieira fez as malas e rumou até um novo destino de férias com as filhas, Maria e Caetana.

Apesar de ainda não ter revelado para onde viajou, a intérprete já partilhou algumas imagens e deixou ainda um desafio a quem a segue.

“Ainda dentro do avião mas já aterrámos num destino que amamos, conseguem adivinhar qual é?”, escreveu como legenda.

Na secção de comentários são vários os internautas que tentam adivinhar o destino da viagem de Cláudia Vieira, sendo que Madeira é o destino mais votado.