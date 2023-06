Cláudia Vieira festeja aniversário na praia com os pais: “Valorizo mais cada momento”

Após regressar das Filipinas, onde esteve a gravar o novo programa da SIC, Cláudia Vieira festejou o aniversário junto da família.

Cláudia Vieira entrou nos 45 anos rodeada das pessoas mais especiais, parte da família, e decidiu partilhar alguns registos nas redes sociais.

“E o dia começou da melhor maneira, na minha praia de sempre, na companhia de uma parte da família. Mais logo mato saudades e brindo à vida com os restantes!”, escreveu.

“Cada vez valorizo mais cada momento… Obrigada por tanto carinho que sinto desse lado”, rematou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas parabenizaram a atriz. “Parabéns boneca”, escreveu Carolina Patrocínio, “Parabéns miúda gira”, disse Rita Pereira, “Parabéns querida”, referiu Maria João Bastos.

Recorde-se que, após várias semanas de gravações para o programa “Casados no Paraíso”, novo “reality show” da SIC que foi apresentado para no evento que deu a conhecer a grelha de verão do canal três, Cláudia Vieira regressou a Portugal e foi recebida com um forte abraço das filhas.

Cláudia Vieira é mãe da pequena Caetana, de três anos, fruto da relação que mantém com o empresário João Alves e, ainda, de Maria, de 13 anos, do relacionamento terminado com o ator Pedro Teixeira.