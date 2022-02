Cláudia Vieira mostra-se às gargalhadas com filha mais nova [vídeo]

Cláudia Vieira derreteu os seguidores nas redes sociais com um momento ternurento com a filha mais nova, Caetana.

Desde o nascimento da bebé, no dia 1 de dezembro do ano passado, a atriz tem partilhado vários momentos desta fase e, esta terça-feira, publicou um vídeo na conta de Instagram no qual mostra Caetana às gargalhadas.

A carregar vídeo…

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos.

A profissional da estação de Paço de Arcos é ainda mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

