Cláudia Vieira revela que filha precisou de cuidados após o parto

Cláudia Vieira revelou, esta segunda-feira, que a sua filha mais nova, Caetana, teve de estar na neonatologia do Hospital da CUF Descobertas durante vinte horas depois do parto.

A atriz tem estado afastada dos compromissos profissionais para cuidar da primeira filha em comum com o namorado, João Alves. Por isso, a intérprete tem partilhado alguns momentos desta fase no Instagram.

Desta vez, a profissional da SIC confessou que a sua bebé ficou conhecida por ser “despachadona”. “Há três meses nasceu a nossa pequena bem pequenina. Foi parar à neonatologia, mínima mas com muita garra”, explicou.

“Ficou em observação durante cerca de vinte horas e o que ouvi por parte de toda a equipe médica da Neo da CUF Descobertas foi: ‘É uma despachadona; cheia de vontade de agarrar a vida’”, prosseguiu.

Esta publicação serve como agradecimento por parte de Cláudia Vieira à equipa médica que tratou de Caetana. “Este post serve para agradecer a essa mesma equipa e dizer que esta pequena já tem quase cinco quilos e é realmente muito despachada e competente”, rematou.

Recorde-se que, além da pequena Caetana, a atriz do terceiro canal também é mãe de Maria, fruto do antigo relacionamento amoroso com o colega de profissão da TVI Pedro Teixeira.

