Cláudia Vieira sobre as filhas: “Não vivem uma sem a outra!”

Cláudia Vieira está de férias no Brasil com as duas filhas e o namorado, João Alves. A atriz confessou que Maria e Caetana “não vivem uma sem a outra”.

A intérprete fez as malas e mudou-se por uns dias para uma unidade hoteleira em Bahia. Durante a sua estadia, a artista tem aproveitado para apanhar banhos de sol, dar mergulhos e desfrutar da companhia da família.

No perfil de Instagram, Cláudia Vieira mostrou-se rendida à relação entre as filhas. “Não vivem uma sem a outra!” começou por afirmar.

“Amor de irmãos é único, diariamente fico radiante pela chegada desta ‘bebecas’ às nossas vidas! À minha, à do João e claro à da Maria que é uma super mana! E hoje no meio de muitos abraços e mergulhos esta pequena completa dois anos e três meses…. O tempo voa”, prosseguiu.

Lembre-se que a filha mais velha da atriz, Maria, nasceu durante a relação terminada da artista com o também ator Pedro Teixeira. Já a mais nova, Caetana, é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e João Alves.