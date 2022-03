Cláudia Vieira lembra o nascimento das duas filhas: “Foram umas lutadoras”

Cláudia Vieira recordou, esta terça-feira, que as duas filhas, Maria e Caetana, nasceram antes da data prevista. “Ambas foram umas lutadoras”, afirmou.

A atriz, de 42 anos, assinalou, no perfil de Instagram, o Dia da Prematuridade com um testemunho emotivo sobre os dois partos, lembrando que as suas duas filhas são lutadoras.

“Dia da prematuridade. Ambas nasceram de 35 semanas, ambas foram umas lutadoras, ambas não necessitaram de ajuda para respirar”, contou. “Ambas me deixaram de coração apertadinho (ainda deixam)!” admitiu.

No momento do nascimento, a filha mais velha, Maria, fruto do antigo relacionamento com Pedro Teixeira, nasceu com 35 semanas e quatro dias e 2,620 kg. Já a filha mais nova, Caetana, que nasceu durante o namoro com João Alves, veio ao mundo com 35 semanas e 1,900 kg.

“A todas as mães aqui fica uma mensagem de força e coragem! A vida é dos guerreiros”, rematou Cláudia Vieira.

Recentemente, a atriz e apresentadora da SIC anunciou nas redes sociais que testou negativo à covid-19 e pertence agora ao grupo dos recuperados.