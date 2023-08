Cláudia Vieira leva a filha Caetana pela primeira vez ao estádio

A atriz Cláudia Vieira levou a filha mais nova, Caetana, pela primeira vez ao estádio para assistir ao Benfica-Estrela da Amadora.

O Benfica-Estrela da Amadora (2-0) que se disputou neste sábado à noite e contou para a segunda jornada da I Liga teve uma espetadora especial: Caetana, a filha mais nova de Cláudia Vieira, esteve pela primeira vez no Estádio da Luz.

“Primeira ida da Caetana ao estádio”, notou a atriz e apresentadora na SIC nas redes sociais.

“Deu para tudo. Ficar maravilhada, também incomodada com o barulho, sofrer… festejar os golos e sentir o ambiente incrível do estádio da luz. 19.08.2023 Benfica x Estrela da Amadora”, descreveu a artista no perfil de Instagram.

Recorde-se que depois de ter estado nas Filipinas a gravar “Casados no Paraíso” para a SIC, Cláudia Vieira garantiu que, tão cedo, não estaria de novo longe das filhas.

Além de Caetana, filha em comum com João Alves, a intérprete é ainda mãe de Maria, que nasceu do relacionamento com o ator Pedro Teixeira.