Cláudia Vieira elogia uma das melhores amigas em data especial

Cláudia Vieira fez questão de celebrar publicamente o aniversário de uma das suas melhores amigas, Gabriela, com um testemunho repleto de elogios.

A atriz publicou uma fotografia, no perfil de Instagram, ao lado da sua amiga que completou mais um ano este domingo. Na legenda, a intérprete mostrou-se feliz com a ocasião.

“A Gabi é só uma das pessoas mais especiais da minha vida! Com um coração gigante e dos bons à séria. É uma confidente incrível, uma mãezona e uma profissional de mão cheia. Amo-te, Gabas! Muitos muitos parabéns”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/CATQlwiBQBT/

Na secção de comentários, diversos internautas juntaram-se à profissional da SIC para enviar mensagens de parabéns à aniversariante. “Só podia ser uma Gabi, são maravilhosas”, comentou uma seguidora. “Lindas”, atirou outra.

Recorde-se que Cláudia Vieira esteve a passar a quarentena devido à Covid-19 com as filhas Caetana e Maria. A primeira é fruto da relação atual com o empresário João Alves e a segunda nasceu durante o ex-relacionamento com Pedro Teixeira.

