Cláudia Vieira mostra como são as idas ao cabeleireiro com a filha mais nova

Cláudia Vieira partilhou nas redes sociais um vídeo no qual revela como são as idas ao cabeleireiro acompanhada pela filha mais nova, de nove meses.

A experienciar a maternidade pela segunda vez, Cláudia Vieira está a tentar conciliar esta fase com o regresso ao ecrã e ainda para a própria. No Instagram, a apresentadora do “Noivo é Que Sabe” (SIC), mostrou como consegue ir ao cabeleireiro com Caetana.

“E é desta forma que se arranja o cabelo”, escreveu a também atriz na publicação.

Recorde-se que Caetana nasceu do relacionamento amoroso entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. No entanto, a apresentadora é mãe de Maria, de dez anos, da relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

