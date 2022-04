Cláudia Vieira mostra momento de cumplicidade entre as filhas

Cláudia Vieira “derreteu” os seguidores, através das redes sociais, ao mostrar um momento de cumplicidade entre as duas filhas, Maria e Caetana.

A atriz da SIC partilhou uma fotografia, na conta de Instagram, na qual pode ver-se a filha mais velha, de dez anos, sentada, com irmã, de dois meses, ao colo.

“E este namoro bom! Não tenho como descrever o que sinto quando as vejo assim, fico com o coração a rebentar”, escreveu a profissional da estação de Paço de Arcos na legenda da imagem.

Caetana nasceu no dia 1 de dezembro do ano passado, no Hospital da CUF, no Parque das Nações, em Lisboa, e é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos.

No entanto, é ainda mãe de Maria, de nove anos, da relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

