Cláudia Vieira mostra momento em que filha mais velha conhece irmã recém-nascida

Cláudia Vieira enterneceu os seguidores com a fotografia do momento em que a filha mais velha, Maria, conheceu a irmã recém-nascida, Caetana.

A viver as primeiras semanas da segunda experiência na maternidade, depois de dar à luz Caetana, no dia 1 de dezembro, no Hospital da CUF, no Parque das Nações, em Lisboa, a atriz da SIC recordou “um dos momentos que mais ansiava”.

“Maria a ver a irmã pela primeira vez. Dos momentos mais inesquecíveis da minha vida”, escreveu a intérprete na descrição de uma fotografia publicada no Instagram, em que mostra a reação ternurenta de Maria ao ver a bebé pela primeira vez.

https://www.instagram.com/p/B58f50CBsJH/

O registo junta-se às inúmeras publicações que Cláudia Vieira tem partilhado nas redes sociais sobre esta fase. Recentemente, a profissional de Paço de Arcos revelou o método que utiliza para amamentar.

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, Maria, de nove anos, nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

Recorde-se que a intérprete da estação de Paço de Arcos se destacou pela primeira vez em televisão na TVI, ao protagonizar a segunda temporada da série “Morangos com Açúcar”, em 2004, em que fez par romântico com o ex-companheiro.

