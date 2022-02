Cláudia Vieira mostra momento ternurento entre as filhas

Cláudia Vieira mostrou um momento ternurento entre as duas filhas, Maria e Caetana, nas redes sociais.

Desde o nascimento da bebé, a atriz tem partilhado no Instagram vários momentos entre Maria, de dez anos, e Caetana, de dez meses. Esta sexta-feira, a também apresentadora da SIC publicou um vídeo no qual a filha mais velha surge cúmplice com a irmã.

“Companheironas”, lê-se na publicação.

Posteriormente, Cláudia Vieira partilhou ainda um outro vídeo no qual Caetana surge “à vontadinha no meio dos patudos”, os dois cães.

Lembre-se que Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. Já Maria nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

