Cláudia Vieira mostra reação da filha ao ver um cartaz que protagoniza na rua

Cláudia Vieira prepara-se para ver o programa que apresenta ser estreado. A apresentadora mostrou a reação da filha ao ver um cartaz seu na rua.

Após semanas de gravações nas Filipinas a gravar o novo programa da SIC, Cláudia Vieira está a preparar-se para vê-lo a estrear. “Casados no Paraíso”, a nova aposta do terceiro canal vai começar já este domingo, dia 3 de setembro.

Nas ruas, cartazes anunciam a data de estreia e são adornados com o rosto da apresentadora. Nas redes sociais, o rosto da SIC mostrou a engraçada reação da filha mais nova, Caetana, ao deparar-se com a mãe num cartaz publicitário.

“Reação da Caetana no meio da rua”, escreveu Cláudia, num vídeo no qual vê-se a menina a correr para abraçar o cartaz.

Cláudia Vieira é mãe de duas meninas. Maria, é a filha mais velha, fruto do relacionamento terminado com Pedro Teixeira e que esteve de férias com o pai por Miami. Caetana é a filha mais nova, fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário João Alves.