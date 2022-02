Cláudia Vieira mostra-se a amamentar

Cláudia Vieira enterneceu os fãs ao mostrar-se a amamentar a filha, Caetana, nas redes sociais.

Desde o nascimento de Caetana, a 1 de dezembro do ano passado, no Hospital da CUF, no Parque das Nações, em Lisboa, a atriz tem partilhado vários momentos da experiência na maternidade e, desta vez, mostrou-se a amamentar.

Na conta de Instagram, Cláudia Vieira partilhou um vídeo, no qual mostrou o momento ternurento, sublinhando que está rendida à bebé. “O melhor da vida”, lê-se na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B7LYS0ZBtMc/

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves, de 33 anos. No entanto, a profissional da estação de Paço de Arcos é ainda mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

De recordar que assim que Caetana nasceu, João Alves confessou ter recebido o melhor presente da sua vida. “Que momento tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida!”

LEIA TAMBÉM: