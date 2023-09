Cláudia Vieira mostra-se apaixonada em Tróia

A atriz Cláudia Vieira rumou até Tróia para aproveitar as altas temperaturas e partilhou alguns registos nas redes sociais.

Na zona sul do país, a meteorologia tem brindado os habitantes com altas temperaturas, e os portugueses acorrem às praias mais próximas para aproveitar os últimos dias de calor.

Cláudia Vieira foi uma das pessoas que no fim‑de‑semana rumou até Tróia para descansar ao lado da família. Nas redes sociais, a atriz partilhou alguns registos com a filha mais nova, Caetana, e com o companheiro, João Alves, na praia. Numa das fotografias, Cláudia mostrou-se a dar um beijo apaixonado ao pai da filha.

Recentemente, Cláudia Vieira deu que falar pela participação na rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”. “Quando viste o Pedro Teixeira separado e triste nas revistas, quanta vontade (tu que és tão boa pessoa) tiveste de ir lá abraçá-lo e dizer: ‘toma! Não me trocaste por ela? Então agora aguenta, filho’”, brincou Inês Lopes Gonçalves.

“Esta novela até aqui à rádio veio parar. Eles separam-se e vêm falar comigo porquê? Eles que se separem ou estejam juntos, o que quiserem fazer da vidinha deles. Não soube pelas revistas, soube pelo Pedro. Ele é pai da minha filha, temos uma boa relação”, respondeu a atriz.