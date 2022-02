Cláudia Vieira mostra-se no “colinho da avó”

Cláudia Vieira mostrou-se, esta quarta-feira, 13 de janeiro, ao colo da sua avó, depois de um passeio na Praia do Castelo, na Costa da Caparica.

A atriz aproveitou o final da tarde para passear junto ao mar e estar com a sua avó. No perfil de Instagram, a também apresentadora do novo programa da SIC “Regresso ao Futuro” partilhou uma fotografia do momento.

“Colinho de avó”, pode ler-se na legenda. Perante o episódio entre avó e neta, a atriz Sharam Diniz ficou rendida: “Tão bom!”

Recentemente, Cláudia Vieira estreou-se com o programa “Regresso ao Futuro” (SIC), que é emitido aos sábados à tarde. Neste projeto, a atriz conta com a companhia do apresentador João Manzarra, com quem já conduziu o “Ídolos” e “Factor X”.