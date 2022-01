Cláudia Vieira e namorado fazem pedido surpresa aos padrinhos de Caetana

Cláudia Vieira e o namorado, João Alves, fizeram um pedido surpresa aos padrinhos da filha Caetana que aceitaram prontamente.

A atriz e o empresário ainda não tinham padrinhos para a filha em comum. Por isso, esta sexta-feira, o casal organizou uma surpresa para a madrinha e padrinho da pequena Caetana.

No InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, a intérprete partilhou uma fotografia do momento em que Caetana surge com uma camisola a dizer “Queres ser a minha madrinha?”, ao colo da madrinha.

Já o padrinho de Caetana foi alvo do mesmo pedido, tendo o casal apenas trocado a camisola da filha. “Muito felizes com os padrinhos da nossa pequena”, admitiu Cláudia Vieira.

Além de Caetana, Cláudia Vieira também é mãe de Maria, fruto do antigo relacionamento amoroso com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira.