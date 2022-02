Cláudia Vieira partilha imagem de bebé e de médico que está a emocionar o Mundo

É a fotografia mais viral dos últimos dias: um recém-nascido puxa a máscara do médico, no que está a ser visto nas redes sociais como um apelo à liberdade e à cura da pandemia. A atriz da SIC não resistiu a partilhar a imagem.

“Esta imagem é qualquer coisa…” É desta forma que a apresentadora de “O Noivo É Que Sabe” (SIC) comenta a fotografia do momento, que se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias.

“Bebe recém-nascido arranca máscara ao médico quando estava a ser fotografado pelo pai! O médico partilhou a imagem com uma mensagem de esperança ‘Todos nós queremos um sinal para saber se vamos tirar a máscara em breve’ Este gesto espontâneo do bebé, foi visto como um presságio para o fim desta pandemia… Que seja”, declarou Cláudia Vieira no perfil de Instagram.