Cláudia Vieira partilha imagens de jantar romântico na praia

Cláudia Vieira enterneceu os seus seguidores ao partilhar imagens de um jantar romântico na praia.

No seu perfil de Instagram, a intérprete publicou um vídeo em que mostra a decoração do jantar à beira mar com o companheiro João Alves.

“Reservado! Jantar a dois à beira mar iluminado por uma lua cheia incrível… o quanto é importante reservarmos tempo para nós!”, escreveu.

Cláudia e João estão nas Maldivas. Aquando da chegada, a artista confessou que gostava de apanhar bom tempo. “Os próximos dias vão ser por aqui… só espero que aquele azul turquesa dê para ver e, se não for pedir muito, o sol. Aquele que a pele gosta”, disse.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Caetana. Porém, Cláudia Vieira é ainda mãe de Maria, fruto da relação anterior com Pedro Teixeira.