Cláudia Vieira partilha novas fotos nas Filipinas, durante as gravações do programa da SIC

A atriz Cláudia Vieira está nas Filipinas a gravar o novo programa da SIC, “Paraíso”, e tem partilhado algumas fotografias nas redes sociais.

Cláudia Vieira fez as malas e rumou até às Filipinas para as gravações do novo “reality show” da SIC, “Paraíso”, do qual será apresentadora.

Nas redes sociais, Cláudia Vieira tem-se mostrado a aproveitar os tempos livres entre gravações: “Depois de fazer uma visita a dois dos nossos casais, saiu um mergulho no mar. E ainda avistámos alguns habitantes da ilha [macacos]”, referiu na legenda de uma publicação.

Este novo formato consiste em juntar os concorrentes, que nunca se viram antes, em praias desertas. “É uma experiência social em que estamos a acompanhar casais que acabaram de se conhecer e casar e que vão viver num sítio idílico, mas sozinhos e sem as facilidades e tecnologias da vida habitual”, disse Cláudia Vieira ao “Fama Show”.

Porém, as gravações do programa vão afastar Cláudia Vieira da família durante algumas semanas, uma vez que decorrem na Ásia.

Recorde-se que a atriz é mãe de Maria, de 13 anos, e de Caetana, de três.