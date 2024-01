Cláudia Vieira passa fim de ano no Brasil com filha a ser assistida no hospital

A filha mais nova de Cláudia Vieira, Caetana, adoeceu durante as férias da atriz no Brasil, o que levou a intérprete ao hospital.

Cláudia Vieira, o namorado, João Alves e as filhas, Maria – fruto da relação com Pedro Teixeira -, e Caetana, passaram o fim de ano do Brasil, mas os dias que antecederam o “réveillon”, na Bahia, foram atribulados, com Caetana a ficar doente e a ter de ir ao hospital local para ser observada.

“Está tudo bem, mas foram as férias mais atribuladas de sempre”, começou por partilhar Cláudia Vieira com os fãs nas redes sociais.

“Garota com febres altas, dor de barriga, dor de cabeça e uma otite. Cinco dias nestes estado”, lembrou a atriz.

“Claro que podia ser pior mas, caramba, que forma de começar o ano”, concluiu Cláudia Vieira.