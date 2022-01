Cláudia Vieira pode regressar à SIC como apresentadora

Cláudia Vieira pode regressar à SIC ainda este ano como apresentadora de um programa.

De acordo com declarações de uma fonte da estação televisiva à revista TV Mais, a atriz será a anfitriã de um concurso de talentos que deverá estrear no último trimestre de 2020.

“Há um projeto, mas ainda não posso adiantar absolutamente nada. É na SIC e é apresentação. É uma coisa nova. Está ainda a ser falado e por enquanto a minha dedicação é a este papel de mãe”, explicou Cláudia Vieira à mesma publicação.

De recordar que a profissional do terceiro canal está a experienciar a maternidade pela segunda vez desde o dia 1 de dezembro de 2019.

Caetana, a filha mais nova, é a primeira da relação com o empresário João Alves. No entanto, Cláudia Vieira é ainda mãe de Maria, de nove anos, da relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

LEIA TAMBÉM: