Cláudia Vieira reage à morte da personagem nos “Morangos”: “Preferia que tivesse outro fim”

Cláudia Vieira não integra o elenco do “reboot” de “Morangos com Açúcar” e, por isso, a produtora decidiu matar a personagem “Ana Luísa”. A atriz já reagiu.

Na segunda temporada da série “Morangos com Açúcar”, a personagem “Ana Luísa” fazia par romântico com “Simão”. Interpretada por Cláudia Vieira que é, atualmente, uma das grandes estrelas da SIC, estação concorrente da TVI, a atriz recusou entrar no “reboot”.

Face à recusa, a TVI e a Prime Video decidiram que a personagem iria ter um final trágico. “Ana Luísa” morreu, prematuramente, num trágico acidente e, por isso, “Simão”, personagem de Pedro Teixeira, criou os dois filhos sozinho.

Esta reviravolta gerou uma onda de indignação por parte dos fãs nas redes sociais. Agora, Cláudia Vieira, que encontra-se em Marraquexe, Marrocos, acompanhada por Joana Cruz e Rodrigo Gomes reagiu, em exclusivo à RFM, sobre o desfecho atribuído à personagem.

“Preferia que a minha personagem tivesse outro fim. Poderia ter tido um fim mais simpático! Por que não a participar em rallys, em Marrocos?”, brincou.

A referência a Marrocos surgiu porque, durante a segunda temporada dos “Morangos”, o ex-casal chegou a fazer gravações na capital do país.