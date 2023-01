Cláudia Vieira recorda cão Yoshi: “Era maravilhoso e fora de série”

Cláudia Vieira recordou o cão Yoshi, elogiando o animal de estimação que morreu há cerca de um ano. A atriz confessou estar com saudades.

A intérprete, de 44 anos, partilhou, no perfil de Instagram, uma mensagem repleta de nostalgia do cão Yoshi. “Faz agora um ano que fui inundada com mensagens absolutamente incríveis”, começou por recordar.

A artista salientou ter tido consciência de que as pessoas percebiam que Yoish era um cão especial.

“Tive consciência de que as pessoas tinham noção do cão especial que ele era, e essas mensagens todas de carinho fizeram-me agora deixar estar mensagem”, acrescentou Cláudia Vieira.

A atriz deixou elogios ao animal de estimação. “Realmente o Yoshi era um cão maravilhoso, fora de série e eu tenho umas saudades gigantes, tremendas mesmo. Vínhamos até aqui muitas vezes”, rematou, partilhando uma imagem da Ericeira.