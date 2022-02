Cláudia Vieira recorda parto da filha mais nova: “Não foi fácil”

Cláudia Vieira recordou o nascimento da filha mais nova e revelou detalhes sobre o parto, que “não foi fácil”.

A atriz e apresentadora falou sobre a segunda gravidez durante o programa “Estamos em Casa”, da SIC, e destacou que foi um parto “repentino” e “terrível”, mas teve a força do companheiro, que esteve presente.

“O João ter estado presente no parto deu-me força. Estar a segurar a minha mão no momento certo, aquele olhar. […] Estava um bocadinho stressada”, recordou.

“Nasceu muito pequenina, com 1.900 quilos. Este não foi um parto fácil. Achava que ia ser parto natural e afinal foi cesariana. Não queria sair e foi terrível”, acrescentou.

Cláudia Vieira revelou ainda detalhes sobre a reação da filha mais velha ao conhecer a irmã.

“Estava tímida. […] Disse-me uma frase estranhíssima. ‘Não sinto que seja minha irmã, não sinto que gosto dela’. Isso é uma coisa que cresce. Não é uma coisa em que se carrega num botão e já se morre de amores por aquele ser que acaba de chegar às nossas vidas”, contou.

Caetana, de um ano, nasceu do atual relacionamento com o empresário João Alves. Já Maria, de 11, é a filha em comum com Pedro Teixeira.