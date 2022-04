Cláudia Vieira reencontra Tiago Castro, o Crómio de “Morangos com Açúcar”, após 16 anos

A atriz reencontrou nos bastidores da SIC o ator, com quem contracenou na série “Morangos com Açúcar”, da TVI, há 16 anos.

Cláudia Vieira usou as redes sociais para destacar que se cruzou com Tiago Castro, o ator que interpretou Crómio na segunda temporada da série juvenil da TVI que a atriz protagonizou, durante a visita à “Casa Feliz”.

“Lembram-se do fascinante ‘Crómio’ dos Morangos com Açúcar? Passados 16 anos cruzamo-nos por acaso na ‘Casa Feliz’ e que feliz encontro com o incrível Tiago Castro. Ainda conheci a sua noiva. […] Foi uma bela manhã”, referiu a também apresentadora na legenda de várias fotografias ao lado do colega de profissão.

Nos comentários da publicação foram vários os internautas que se mostraram nostálgicos, destacando-se Dânia Neto, a vilã da segunda edição de Morangos com Açúcar. “Há tanto tempo que não via o Tiago Castro. Tão bons esses reencontros. Passaram 16 anos”, afirmou.

Recorde-se que Cláudia Vieira destacou-se no ecrã com o projeto da TVI, em 2005. A atriz fez par romântico com Pedro Teixeira, com quem tem uma filha em comum, Maria, de dez anos, do relacionamento terminado.

