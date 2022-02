Cláudia Vieira refugia-se com a família no Alentejo em fim-de-semana chuvoso

Cláudia Vieira não se deixou condicionar pelo mau tempo que se faz sentir este fim-de-semana e viajou com toda a família para o Alentejo.

Cláudia Vieira está em Évora, no Alentejo, rodeada da família, e até nem o cão, o seu melhor amigo, faltou.

A atriz aproveitou o fim-de-semana chuvoso para se “refugiar” com os mais próximos e, com o mau tempo lá fora, a família junta-se na sala e entretém-se com jogos de tabuleiro.

“E o fim de semana começou com muita chuva mas rodeada dos meus manos, cunhados e sobrinhos (muitos). Viemos até ao Alentejo, à descoberta de um local ideal para famílias grandes e com patudos…”, escreveu a também apresentadora no perfil de Instagram.