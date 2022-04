Cláudia Vieira fica rendida aos elogios da avó em direto

Cláudia Vieira ficou rendida, esta quinta-feira, 3 de dezembro, aos elogios que a avó Ludovina fez durante a emissão em direto do programa “Casa Feliz”, emitido pela SIC.

A intérprete, de 42 anos, marcou presença no matutino do canal de Paço d’Arcos para conversar com os apresentadores Diana Chaves e João Baião. Enquanto estava na cozinha, a profissional da estação privada recebeu uma videochamada da avó Ludovina.

“Ela porta-se à maneira dela, porque ela é muito consciente e competente”, disse a avó, falando de seguida sobre o Natal que este ano ser diferente por causa da pandemia.

Antes de desligar a videochamada, Cláudia Vieira retribuiu as palavras da sua avó, elogiando-a: “É linda, é incrível, é super avó. A minha avó era super mau feitio. É o pilar da família ainda hoje. Tem o meu pai e o meu tio, que são os filhos, mas eles têm muito que pedalar para chegar aos calcanhares da mãe”.

“A minha avó sempre foi super inteligente, organizada e com uma capacidade incrível de se adaptar à vida, sempre com o conselho certo no momento certo. Ela não parou no tempo”, rematou.

Fora do ecrã, a atriz teve, recentemente, motivos para festejar. É que a filha mais nova, Caetana, fruto da relação da intérprete com o empresário João Alves, completou um ano. “Foi um dia especial em que revivemos o que se passou neste dia no ano anterior e é tudo tão intenso!” afirmou.

Além de Caetana, a profissional da SIC é mãe também de Maria, de dez anos, que nasceu durante o ex-relacionamento com o ator da TVI Pedro Teixeira.