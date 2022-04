Cláudia Vieira revela detalhes da festa de um ano da filha

Cláudia Vieira partilhou nas redes sociais fotografias inéditas da festa do primeiro aniversário da filha mais nova, Caetana.

Caetana completou, esta terça-feira, um ano e, para celebrar o “dia especial”, a apresentadora e atriz da SIC, de 42 anos, organizou uma festa de aniversário e, no Instagram, revelou ainda detalhes das celebrações.

“Foi um dia especial em que revivemos o que se passou neste dia no ano anterior e é tudo tão intenso! Estamos felizes mas ao mesmo tempo sensíveis e frágeis nestes tempos difíceis. Festejámos da forma possível, não com todos os que desejávamos ter por perto, mas foi um dia muito muito bom. Afinal a pequena completou o seu primeiro ano de vida. Primeiro de dezembro, um dos meus dias preferidos, o dia de uma das minhas pessoas preferidas”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Cláudia Vieira é ainda mãe de Maria, de dez anos, fruto do relacionamento amoroso com Pedro Teixeira, terminado em 2014. Já Caetana nasceu do namoro entre a artista e o empresário João Alves.