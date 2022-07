Cláudia Vieira sobre a cadela Caya: “Sou tão mais feliz”

Cláudia Vieira mostrou-se rendida, esta quarta-feira, 6 de julho, à cadela Caya, com uma breve declaração nas redes sociais.

A atriz, de 44 anos, confessou, no perfil de Instagram, que a sua vida é muito melhor com animais de estimação, nomeadamente, a cadela Caya. “Estes patudos dão-nos tanto…. Sou tão mais feliz por partilhar a minha vida com eles! Neste caso com ela!” afirmou.

Vários internautas ficaram rendidos à artista. “São a melhor companhia que pode existir e amigos verdadeiros. Beijinhos”, comentou uma seguidora. “Que ternura. Deixam-nos de coração cheio”, escreveu outra fã.