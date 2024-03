Cláudia Vieira sobre a educação da filha com Pedro Texeira: “É um trabalho de equipa”

Educar uma criança pode ser um verdadeira desafio, mas Cláudia Vieira e Pedro Texeira estão, no que diz respeito à educação da filha Maria, em sintonia.

Cláudia Vieira esteve na ModaLisboa, que aconteceu no passado fim de semana, e falou sobre a educação da filha Maria ao “Passadeira Vermelha”.

“É um trabalho de equipa, os pais têm de estar em sintonia. Os miúdos precisam de sentir isso mesmo. Estamos a apoiar-nos sempre, às vezes o Pedro dá-me sugestões e andamos sempre nesta tentativa de fazer o bem, o melhor para ela Apoiamo-nos sempre”, explicou.

Recorde-se que Maria, de 13 anos, é fruto do relacionamento terminado da atriz com Pedro Teixeira. Atualmente, Cláudia Vieira vive um relacionamento com o empresário João Alves, com quem também tem uma filha, Caetana, de quatro anos.