Cláudia Vieira sobre Pedro Teixeira: “Somos muito amigos”

Cláudia Teixeira descreveu a relação saudável e equilibrada que mantém com o pai da sua da filha Maria e ex-namorado, Pedro Teixeira.

A atriz, que está de quarentena em casa devido à Covid-19, aceitou o convite do programa “Wi-FI”, da rádio RFM. Um dos assuntos abordados foi o relacionamento da intérprete da SIC com o ator da TVI.

“Essa é uma questão que me fazem muitas vezes, é muito engraçado”, começou por afirmar a profissional da estação de Paço de Arcos, esclarecendo de seguida o teor da sua relação.

“Como eu e o Pedro tivemos uma relação de dez anos, temos uma filha em comum, nunca nos veem juntos, nem nada disso… mas a minha relação é muito tranquila, somos muito amigos um do outro e temos a nossa filha. Isso faz-nos estar com muita proximidade sempre”, explicou.

Recorde-se que, além de Maria, Cláudia Vieira também é mãe da pequena Caetana, que nasceu no final do ano passado. A bebé é fruto do seu atual namoro com o empresário João Alves.

Por sua vez, Pedro Teixeira namora com Sara Matos.