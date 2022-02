Cláudia Vieira troca nome de astronauta e fãs criticam a atriz

Cláudia Vieira trocou o nome do astronauta Neil Armstrong com o do antigo ciclista Lance Armstrong. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram o erro da atriz.

A atriz fez uma publicação a promover um produto nas redes sociais. Este teria sido mais um trabalho normal da intérprete se não tivesse trocado o nome do astronauta no promoção.

Os cibernautas rapidamente reagiram à situação. “O Sr. Lance Armstrong era ciclista profissional e não astronauta. O Neil Armstrong é que foi à lua”, escreveu um fã. “Tenho quase a certeza que a lua do Lance foi outra. Neil… foi o Neil”, atirou outro.

“Claudia é Neil. O Lance Armstrong subiu o Mont Ventoux, mas não chegou à Lua”, comentou outro admirador.