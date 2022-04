Cláudia Viera inicia festejos dos 43 anos em família

Cláudia Viera revelou nas redes sociais que iniciou os festejos de mais um aniversário com a família.

A atriz e apresentadora completa este domingo, 20 de junho, 43 anos e para dar início aos festejos da data desfrutou de uma manhã de “ronha”, como revelou na publicação que partilhou no Instagram com o companheiro, João Alves e das filhas, Maria e Caetana.

“Primeiro momento que faz parte dos meus preferidos. Ronha da manhã. Tudo ao molho e fé em Deus”, pode ler-se na fotografia.

De recordar que Caetana, de um ano, nasceu do atual relacionamento com o empresário João Alves. Já Maria, de 11, é a filha em comum com Pedro Teixeira.