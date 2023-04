Cláudia Viera mostra-se apaixonada ao lado de João Alves: “Dia de agradecer”

Cláudia Vieira rumou até Tróia com a família, mas passou por alguns contratempos com a filha Caetana.

Durante a estadia em Tróia, a pequena Caetana pegou um grande susto aos pais, Cláudia Vieira e João Alves, que tiveram de correr “três dias seguidos” para as urgências.

No final, tratava-se apenas de uma virose e, ainda que os pais tenham vivido dias de “angústia”, deu para descansar e aproveitar um pouco da cidade lendária.

Quem o confirmou foi Cláudia Vieira que, este domingo, dia 16, partilhou alguns registos no Instagram, incluindo uma fotografia apaixonada ao lado do companheiro.

“Dia de agradecer aos que tenho comigo! Foram uns dias em Tróia bem diferentes do habitual, com idas a Lisboa por causa da pequenina (que já está bem melhor) mas que não deixaram de ser incríveis, pelos que tenho do meu lado e por este local sempre sempre maravilhoso”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para deixar mensagens de carinho. “Muito bem, Cláudia! Faz-nos muito bem estar com os nossos….”, “O amor é lindo…felicidades bjs”, “Bonita beijoca” e “Lindos” são algumas das que se podem ler.