Cláudio Ramos: “A Cristina deu-me a visibilidade que não tive em 19 anos”

O apresentador do “Big Brother Zoom” esteva na manhã desta quinta-feira a falar com Manuel Luís Goucha no “Você na TV!” e Cristina Ferreira foi motivo de conversa.

Cláudio Ramos esteve na manhã desta quinta-feira no “Você na TV!” (TVI) a promover o “Big Brother Zoom”, que se estreia este domingo no quarto canal e falou da relação com Cristina Ferreira, com quem trabalhou um ano na SIC antes de se mudar para a TVI.

“Foi das pessoas mais importantes da minha vida. Será minha amiga para sempre”, começou por dizer Cláudio Ramos a Manuel Luís Goucha.

“As pessoas não conhecem a Cristina. Ela é muito generosa. Foi assim comigo”, acrescentou Cláudio Ramos, para admitir: “A Cristina Ferreira deu-me o foco e a visibilidade que não tive em 19 anos”.