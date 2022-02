Cláudio Ramos: “A questão da violência doméstica está exagerada”

Telespetador atento de qualquer “reality show”, Cláudio Ramos comentou na festa da TVI que, no “Big Brother Famosos”, “a questão da violência doméstica está extrapolada”.

Apresentou o “Big Brother”, o sonho de uma vida e, como fã de “reality shows”, Cláudio Ramos comentou as acusações de violência doméstica que recaem sobre Bruno de Carvalho, depois de o DJ ter apertado o pescoço a Liliana Almeida dentro da “casa mais vigiada do país”.

“A questão da violência doméstica está extrapolada, exagerada”, começou por referir aos jornalistas à margem da gala do 29.º aniversário da TVI, que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

“Basta ver 24 horas as imagens do canal. Se queremos um formato que é uma experiência social, porque queremos que as pessoas que estão lá dentro sejam o espelho da nossa casa? Não. Quero que dentro de casa sejam pessoas normais, com coisas boas e más, porque é assim que é um reality show”, disse aos jornalistas.