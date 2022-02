Cláudio Ramos: “A SIC foi a minha mãe profissional”

Cláudio Ramos recordou a estreia na SIC, há 20 anos, e sublinhou que considera a estação privada uma “mãe profissional”, apesar de “o filho” ter “voado”.

A SIC completa, esta terça-feira, 28 anos e o apresentador, que regressou à TVI no início do ano, celebrou a data nas redes sociais com uma fotografia antiga, que remonta à primeira vez em que esteve no ecrã do canal.

“Eu na minha estreia na SIC, há vinte anos e onde estive 18 com a maior devoção e entrega. Anos com direito a tudo o que são emoções e estados de alma numa relação. A SIC foi a minha mãe profissional; 18 anos depois, o filho precisou voar”, lê-se na publicação no Instagram.

Apesar de não haver “festa” uma vez que “está noutro caminho feliz”, Cláudio Ramos referiu que não se esquece de “ligar à mãe a dar os parabéns”, destacando a “gratidão” que sente.

“Como qualquer filho que sai de casa, não se esquece de ligar à mãe a dar os parabéns, porque é importante termos memória do caminho. Memória e gratidão. Gratidão é a palavra-chave nesta profissão. E na vida! Parabéns”, acrescentou.

Recorde-se que Cláudio Ramos mudou-se da SIC para a TVI para apresentar o “Big Brother 2020”.