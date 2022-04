Cláudio Ramos: “Achava que fazia cara de mau. Era só figura de parvo”

O apresentador publicou nas redes sociais uma fotografia antiga e realçou que “mudou tudo” na parte física e psicológica, “menos a convicção”.

Cláudio Ramos fez uma reflexão no Instagram, esta quarta-feira, depois de publicar um “tesourinho” da fase em que era “mega irreverente” e usava “popa no cabelo, vestia ganga completa com calças remendadas largas a arrastarem pelo chão, amparadas num cinto grosso cheio de apliques prateados e ainda calçava os ténis de cada cor”.

Na publicação, o profissional da TVI recordou que, na época, era “cheio de verdades absolutas” e tinha uma “enorme convicção“. No entanto “achava que fazia cara de mau quando era só figura de parvo”.

“Esbarrei com este numa gaveta. […] Mudou tudo. O cabelo, a roupa, até alguma da maneira de pensar. Mudou tudo. Tudo, menos a convicção. Entretanto aprendi que não há verdades absolutas e que o caminho nem sempre é a direito. Na prática cresci”, lê-se na descrição da fotografia.