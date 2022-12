Cláudio Ramos acredita que Claudisabel não andava feliz: “Ela estava muito frustrada”

Cláudio Ramos acredita que a cantora Claudisabel não estava “feliz” antes de ter perdido a vida na sequência de um acidente na A2, em Alcácer do Sal.

O apresentador do programa “Dois às 10”, da TVI, desabafou sobre a morte da intérprete, de 46 anos. O comunicador revelou que, na última vez que falou com a artista, percebeu que Claudisabel não estava bem.

“Eu não era o melhor amigo da Claudisabel, longe disso, tive até uma briga com ela bastante feia no ‘Big Brother 2002’ mas falava muito com ela”, começou por explicar o profissional da estação privada.

“Quando ela veio aqui a última vez, o que eu notava mesmo é que ela não estava feliz, ninguém me vai convencer que ela estava feliz, porque ela não estava. Ela estava muito frustrada”, afirmou.

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz fizeram na passada segunda-feira, 26 de dezembro, uma homenagem a Claudisabel, com vários convidados como Paula Soares, Élio Santiago e Jorge Guerreiro.

Aquando da morte da cantora, Tony Carreira e Teresa Guilherme lamentaram o sucedido nas redes sociais.