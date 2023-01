Cláudio Ramos admite já estar exausto das resoluções de ano novo

Quando bateu a meia-noite do novo ano, Cláudio Ramos fez as suas resoluções. Dez dias volvidos, o apresentador já está “exausto” da nova rotina.

O comunicador, de 49 anos, impôs a si próprio cumprir as metas estabelecidas na passagem de ano à risca. Porém, no perfil de Instagram, o profissional da TVI confessou que já está cansado.

“Não sei vocês, mas meti na cabeça cumprir as resoluções de ano novo à risca e delas fazem parte, além do trabalho que muito me apaixona e ocupa, acordar todos os dias às seis da manhã, treinar, fazer massagens, ver cinema e teatro”, referiu.

“Estar com amigos, escrever, ler todos os dias, manter alimentação saudável, almoçar ou jantar fora pelo menos uma vez por semana, ter sempre a roupa em dia, compras de supermercado em ordem, não adiar nada de papelada, responder a mails e aos telefonemas, meter podcast em dia, ver séries completas e mudar rotinas”, acrescentou.

Cláudio Ramos afirmou que tem respeitado o estabelecido. “Tenho cumprido. Passou uma semana. Estou derreado. Parece-me julho de 2023!” concluiu.