Cláudio Ramos admite: “Vou votar. Mas se estiver fila venho-me embora”

Cláudio Ramos admitiu que irá exercer o direito e dever ao voto, nas eleições Presidenciais, mas apenas se não estiver fila.

Depois das filas para as urnas, este domingo, 17 de janeiro, para o voto antecipado, Cláudio Ramos revelou, esta segunda-feira, 18 de janeiro, no formato que apresenta “Dois às 10”, da TVI, que no próximo domingo, 24 de janeiro, apenas votará se não existirem aglomerações.

“Vou votar. Mas se estiver fila venho-me embora”, afirmou, em conversa com Lourenço Ortigão, um dos convidados do formato, que também admitiu ter ficado “assustado” com as filas para o voto.

“O Governo tem de dar o exemplo. Não há nada mais difícil do que adiar umas eleições, mas se calhar é o exemplo que precisamos. Como se pode pedir às pessoas que saiam de casa horas para estar uma fila e depois não podem dar o passeio higiénico?”, criticou o ator.

Recorde-se que os candidatos às presidenciais são Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa, Marisa Matias, Tiago Mayan e Vitorino Silva.