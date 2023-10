Cláudio Ramos afirma estar solteiro: “Saio muito pouco de casa”

Convidado de Mafalda Castro e Rui Simões, Cláudio Ramos confirmou estar solteiro e fez revelações da vida amorosa.

Cláudio Ramos foi convidado de Mafalda Castro e Rui Simões no espetáculo “Bate Pé”. Durante a apresentação, o apresentador começou por confessar estar solteiro.

Rui Simões questionou, de seguida, como são os métodos de “engate” de Cláudio. “Mando muitos emojis, mando três. O gatinho, se me interessar, a água… Se me interessar, mando logo a água, e mando o rabanete, o roxo, a beringela. E, às vezes, mando os três de uma vez. Se a pessoa não responde, bloqueio. Mas também não sou maluco. Isto só acontece se sentir que há alguma intimidade”, começou por dizer.

“Sigo muito poucas pessoas no Instagram e eu vejo quando as pessoas me vão seguir. Se é mulher, não vale a pena, porque não vou nem responder. Eu, de quando em vez, publico uma fotografia em que surjo em cuecas. Depois, vou ver os gostos que as pessoas metem naquelas fotografias. Faço print e amplio, porque não sigo as pessoas, para ver se a cara interessa. Se a cara interessa e a pessoa acaba por meter gostos muitas vezes, acabo por reagir, porque está a tentar alguma coisa”, contou.

“Estou no Tinder. Não me envolvo com ninguém no trabalho, também não há assim gente muito bonita lá. Não me envolvo, não sei se têm família, filhos. Não me envolvo para nos respeitarmos uns aos outros. Vou ao ginásio, treino sozinho com um PT heterossexual. Vou para casa. Se não encontro no Tinder ou no Instagram, vou encontrar onde? Saio muito pouco de casa”, revelou.