Cláudio Ramos agradece apoio dos seguidores depois de cirurgia

Cláudio Ramos agradeceu, esta terça-feira, 22 de novembro, o apoio que recebeu dos seguidores depois de ter sido sujeito a uma pequena operação.

O apresentador, de 49 anos, revelou, no perfil de Instagram, que foi sujeito a uma pequena operação. Em casa, o comunicador da TVI mostrou-se com um saco de gelo no lado direito do rosto.

“Obrigado a todos pelas mensagens”, escreveu o colega de ecrã de Maria Botelho Moniz no programa “Dois às 10”.

De seguida, Cláudio Ramos explicou que precisou de acordar duas vezes durante a noite para tomar a medicação.

“Amanhã sou capaz de estar ‘inchadinho’, com uma dor ou outra e com mau feitio, porque vou acordar duas vezes a meio da noite para tomar remédios. Mas estou bem”, descansou o profissional da estação de Queluz de Baixo.