Cláudio Ramos agradece carinho após dia de aniversário: “Obrigado a todos”

Cláudio Ramos agradeceu o carinho que recebeu dos seguidores no dia do aniversário. O apresentador fez ainda uma reflexão sobre o crescimento da sua filha, Leonor.

O apresentador do programa “Dois às 10” (TVI) completou 48 anos, esta quinta-feira, 11 de novembro. Nas redes sociais, o comunicador da estação privada recebeu várias mensagens de parabéns.

No final do dia, Cláudio Ramos, que esteve de folga para passar o aniversário com a filha, de 17 anos, agradeceu o carinho de todos.

“Na verdade, não é o calendário, não são as articulações a dar de si, não são as pálpebras que vão deixando de saber o que é a força da gravidade, ou a falta de paciência que me alertam que estou com 48 anos”, começou por escrever.

“Na verdade, o que me faz pensar no assunto, é perceber que Ela também cresceu e num piscar de olhos está ao meu lado num jantar de adultos. Boa noite e obrigado a todos”, acrescentou.

Recorde-se que Leonor é fruto da relação terminada entre Cláudio Ramos e Susana Moniz.