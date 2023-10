Cláudio Ramos agradece mensagens de carinho após ter revelado reação alérgica

Foi através das redes sociais que Cláudio Ramos agradeceu as “muitas” mensagens de carinho que recebeu, após ter revelado uma reação alérgica na pele.

Foi durante o programa “Dois às 10”, do qual é anfitrião, que Cláudio Ramos revelou o motivo que o fez utilizar a roupa do avesso. “É aquilo que nós chamamos de Acne Mallorca, é uma reação de tipo acne, ou seja em que a glândula sebácea em que o canal de onde sai o pelo entope pelo calor e transpiração”, contou.

Depois de expor a situação, o apresentador recebeu inúmeras mensagens de carinho e recorreu às redes sociais para agradecer.

“Venho aqui só para agradecer a todas as pessoas (que são muitas) – é impossível fazê-lo de forma individual – que enviaram mensagens, comentários sobre a situação que contei no programa. Por causa do sol, tive um problema de pele que se estendeu aos dois braços como as fotografias que foram publicadas”, referiu.

“Estou a receber muitas mensagens de pessoas com ideias terapêuticas, mezinhas caseiras, médicos para consultar. É porque não viram o programa e só estão baseados nas fotografias que viram na Internet. Se forem ver o programa vão perceber que o problema está totalmente resolvido”, continuou, alertando para os perigos da exposição solar continuada.