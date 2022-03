Cláudio Ramos assinala aniversário da filha e famosos enviam mensagens de parabéns

Cláudio Ramos fez questão de assinalar publicamente o aniversário da filha, Leonor, com uma declaração de amor. Os famosos juntaram-se ao apresentador para enviar mensagens de parabéns.

O apresentador do programa das manhãs da TVI “Dois às 10” recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar o sentimento que nutre pela filha, que é fruto do antigo relacionamento com Susana Moniz.

“Há 17 anos a fazer de mim um pai feliz! Parabéns, Leonor!” escreveu o profissional da estação de Queluz de Baixo.

Na secção de comentários, várias caras conhecidas do público e amigas de Cláudio Ramos desejaram os parabéns à aniversariante. “Tããã gira que está a moça. Parabéns aos dois!” atirou a apresentadora da SIC Ana Marques.

“Minha Nônô”, escreveu Joana Diniz, ex-concorrente do “reality show” “Big Brother – Duplo Impacto”.